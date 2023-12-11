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أحمد جودة - القاهرة - انطلق اليوم ثاني أيام الحدث الأهم في البلاد، وهو الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، والتي من المقرر أن تستمر من اليوم الأحد حتى يوم الثلاثاء القادم 12 ديسمبر الجاري.

و رصدت عدسة دوت الخليج توافد أعداد كبيرة من الناخبين علي لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الانتخابي لرئاسة الجمهورية 2023 وقامت حملة مواطن بأسوان تسهل على الناخبين الوصول إلى صناديق الاقتراع في اليوم الثاني من التصويت في الانتخابات الرئاسية.

و تعقد الانتخابات الرئاسية 2024 أيام 10،11،12 ديسمبر في الداخل وذلك بعد الانتهاء من تصويت المصريين بالخارج أيام 1،2،3 من هذا الشهر.

و جهزت وزارة التعليم المصرية 8563 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية للجان والمقار، ويحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن، فيما ستكون الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، وسط مشاركة 14 منظمة دولية و62 منظمة محلية، وتعلن النتيجة يوم 18 ديسمبر في حالة حسم الانتخابات من الجولة الأولى.

و قد كان بدأ الصمت الانتخابي منذ 8 ديسمبر الماضي، لجميع المرشحين البالغ عددهم 4 هم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر.