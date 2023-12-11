نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ناخبة: ستات وأهالي شبرا جدعان وسيشاركون في الانتخابات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كلنا مصريين ولازم ننزل ننتخب يوجد مرضى وعجائز يشاركون في الانتخابات الرئاسية لليوم الثاني على التوالي للإدلاء بأصواتهم.

وقالت المواطنة كريمة،خلال تصويتها باحد لجان منطقة شبرا اليوم الاثنين، احنا مصريين وعندنا وطنية لا بد ان نشارك بأصواتنا في الانتخابات الرئاسية.

واضافت أهالي وستات شبرا ناس جدعان ولازم يكون لدينا صوت وكلما مع الرئيس.

يذكر أنه توافد الناخبون للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لليوم الثاني على التوالي في منطقة شبرا مصر والساحل.



و شكل الناخبين أعداد كبيرة أمام اللجان، بينما توفرت لهم مقاعد واستراحات لكبار السن والسيدات أمام اللجان، في ظل الإقبال الواسع من الناخبين على المقرات الانتخابية بمنطقة شبرا.

وقد بدأت انتخابات الرئاسة المصرية 2024 في الداخل منذ أمس الأحد الموافق 10 ديسمبر، جاء ذلك بعدما أدلى المصريون بالخارج بأصواتهم في الأول من الشهر الحالي، ومن المقرر أن يستم التصويت في الداخل حتى غدًا الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر، على أن تعلن النتائج في 18، مع ضرورة حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة لتجنب إجراء جولة إعادة في أوائل يناير المقبل.