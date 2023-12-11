متطوعات يواصلن مساعدة كبار السن وذوي الهمم في الوصول للجان انتخابات الرئاسة بالقاهرة (فيديو)

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أحمد جودة - القاهرة - يواصل سيدات حزب مستقبل وطن المشاركة في مساعدة كبار السن من السيدات والرجال، وذوي الهمم داخل لجان الانتخابات الرئاسية 2024.

وساند السيدات داخل مدرسة المرج الثانوية بنات بحي المرج القديمة في محافظة القاهرة، كبار السن وذوي الهمم أثناء دخولهم إلى لجنة الإدلاء بأصواتهم في العملية الإنتخابية الرئاسية الجارية.

وذلك بعد أن أدلى المصريون بالخارج في الأول من الشهر الحالي بأصواتهم يجري التصويت داخل مصر من 10 إلى 12 ديسمبر، على أن تعلن النتائج في 18، مع ضرورة حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة لتجنب إجراء جولة إعادة في أوائل يناير المقبل.

وتقام الانتخابات الرئاسية 2024 تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية داخل 8563 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية تم إعدادها للجان والمقار، فيما يحق لنحو 65 مليون مصري فوق سن 18 عاما التصويت من إجمالي عدد السكان البالغ 104 ملايين نسمة، وفقا للهيئة الوطنية للانتخابات.

أما الأشخاص الممنوعين من التصويت، فهم أصحاب الأمراض العقلية والمدانون بأحكام نهائية بجرائم تشمل التهرب الضريبي وإفساد الحياة السياسية، بالإضافة إلى المدانين الذين حكم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.