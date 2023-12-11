برلمانى عن المصرى الديمقراطى يدلى بصوته لفريد زهران: الصوت مؤثر وهيفرق

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 11 ديسمبر 2023 03:32 مساءً - أدلى النائب فريدى البياضى، عضو مجلس النواب عن المصرى الاجتماعى الديمقراطى، بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024 وذلك للمرشح الرئاسى فريد زهران، بمدرسة الأهرام القومية بمنطقة مصر الجديدة. ودعا "البياضي" جميع المواطنين ممن لهم حق التصويت فى الإدلاء بأصوتهم، قائلًا: "صوتك مؤثر، وهيفرق فى التغيير، لقد بدأنا الطريق بخطوة كبيرة".

وبدأ المصريون أمس الاحد التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، ويستمر التصويت حتى غداً الثلاثاء، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية، حيث شهدت مراكز الاقتراع في القاهرة والمحافظات اقبال كبير من المواطنيين، الذين حرصوا على المشاركة في التصويت.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، فيما يتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ.