مسيرة شبابية بالآلاف لأبناء القليوبية والتوجه للجان للإدلاء بأصواتهم

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 11 ديسمبر 2023 03:32 مساءً - شهدت مدينة بنها بمحافظة القليوبية، مسيرة شبابية بالآلاف لشباب وفتيات المحافظة، حيث توجهوا للجنة الثانوية بنات بمدينة بنها، للمشاركة بإيجابية فى انتخابات الرئاسة 2024، والإدلاء بأصواتهم، رافعين أعلام مصر ومطالبين الجميع بالخروج والإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية والتعبير بقوة، ورسم الصورة الجميلة للملمحة الوطنية التى تليق بمكانة مصر الكبيرة، ورافعين لافتات المشاركة الإيجابية وضرورة النزول للانتخابات

وفتحت اللجان الفرعية فى محافظة القليوبية، أبوابها فى تمام الساعة التاسعة صباحا، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

وحضر القضاة المشرفين على اللجان منذ الصباح وتأكدوا من سلامة اللجان ونوافذها والإضاءة بها ووجود ملصق برقم كل لجنة معلقة على الباب، وقاموا بالتصويت داخل هذه اللجان هم والموظفين المعاونين، وبدأوا فى استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

وانطلقت فى تمام التاسعة من صباح اليوم الإثنين، أعمال التصويت فى لجان الانتخابات 2024، فى 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وجهزت محافظة القليوبية 365 مركزًا انتخابيًا و16 لجنة عامة و484 لجنة فرعية، منها 9 لجان للمغتربين، حيث تبلغ الكتلة التصويتية للمحافظة حوالى 3 ملايين و512 ألفا و682 ناخبا وناخبة على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية

تجدر الإشارة إلى أن اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، أجرى جولات ميدانية فى كافة المراكز والمدن والأحياء على مدار الأيام القليلة الماضية لمتابعة التجهيزات الخاصة بالمقار الانتخابية، ووجه برفع درجة الاستعداد القصوى للانتخابات الرئاسية وإلغاء الإجازات والتواجد الميدانى للوحدات المحلية لمتابعة جاهزية اللجان من خلال الاهتمام بالتجهيزات خارج وداخل اللجان، مؤكدًا على تكثيف أعمال النظافة ورفع كافة الإشغالات أى كان نوعها فى محيط اللجنة وفى الطرق المؤدية إليها، وتكثيف الإنارة فى محيط اللجان الانتخابية، وتوفير مقاعد متحركة بكل مقر، ومظلات وأماكن انتظار داخل فناء اللجان لراحة كبار السن وذوى الهمم، ومولد كهربائى، وعلم مصر على مدخل اللجان، والاهتمام بالإنارة داخل وخارج اللجان

دأ المصريون أمس الاحد التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، ويستمر التصويت حتى غداً الثلاثاء، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية، حيث شهدت مراكز الاقتراع في القاهرة والمحافظات اقبال كبير من المواطنيين، الذين حرصوا على المشاركة في التصويت.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، فيما يتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ.