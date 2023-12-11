ضبط المتهم بإرسال رسائل للترويج لحجز سيارات كهربائية وهمية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 11 ديسمبر 2023 03:32 مساءً - رصدت الأجهزة الأمنية استقبال عدد من المواطنين لرسائل عبر تطبيق "واتس آب"، من رقم هاتف ينتحل صفة إحدى شركات الترويج عن سيارات كهربائية، مزمع طرحها فى الأسواق خلال الفترة المُقبلة، مع إمكانية الحجز مُقابل سداد مبلغ مالى يتم تحويله على إحدى المحافظ المالية.

وبالفحص أمكن تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه مشرف تشغيل بإحدى شركات المقاولات، مقيم بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة، حيث يمارس المذكور نشاط إجرامى مستحدث فى النصب على المواطنين، وتحصيل مبالغ مالية منهم زاعماً كونها مقدمات حجز السيارات المُشار إليها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته هاتف محمول وبفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد ارتكابه للواقعة، كما تم اتخاذ اللازم نحو إيقاف المحفظة المالية المشار إليها.