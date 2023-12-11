الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن توقف التصويت مؤقتا لمدة ساعة لراحة القضاة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 11 ديسمبر 2023 03:32 مساءً - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، منذ قليل فى تمام الساعة الثالثة مساء، توقف عملية الاقتراع فى اليوم الثانى من التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024، بشكل مؤقت حيث بدأت ساعة راحة للقضاة المشرفين على اللجان الفرعية وأمنائها، على أن تعود للعمل مرة أخرى بعد ساعة من الآن.

وتوقفت اللجان لبدء ساعة الراحة المقررة قانونًا من الساعة الثالثة مساءً وحتى الساعة الرابعة مساءً، والتى لا يجوز مدها لأكثر من ساعة على أن يتم الإعلان عن ميعاد الراحة فى مكان ظاهر بالمركز الانتخابى ومقر اللجنة من الداخل والخارج.

وأعلن رؤساء اللجان الفرعية للحاضرين فى المراكز الانتخابية التوقف عن التصويت مؤقتا لبدء فترة الراحة، وتم غلق اللجان بقفل تأمينى بعد التأكد من سلامة غلق النوافذ وباب كل لجنة، وغلق فتحة الصندوق بالقفل البلاستيكى وإثبات رقمه فى محضر إجراءات اللجنة، وحفظ باقى الأوراق والمستندات بالوسيلة التى يراها رئيس اللجنة لحين انتهاء ساعة الراحة.

وبدأ المصريون أمس الاحد التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، ويستمر التصويت حتى غداً الثلاثاء، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية، حيث شهدت مراكز الاقتراع في القاهرة والمحافظات اقبال كبير من المواطنيين، الذين حرصوا على المشاركة في التصويت.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، فيما يتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ.