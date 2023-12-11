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انتخابات الرئاسة.. احتفالات وفرحة داخل استراحة “مستقبل وطن” بالمحلة الكبرى

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتخابات الرئاسة.. احتفالات وفرحة داخل استراحة “مستقبل وطن” بالمحلة الكبرى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رصدت عدسة “دوت الخليج” توافد أعداد كبيرة من الناخبين علي لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الانتخابي لرئاسة الجمهورية، في مدينة المحلة، حيث شهدت استراحة حزب مستقبل احتفالات وفرحة من قبل المشاركين.

و حمل عدد من الأطفال علم مصر أمام اللجان، وحرصوا على أن يشاركوا لحظات الفرحة خارج لجان الاقتراع قبل إدلاء الناخبين بأصواتهم.

وتعقد الانتخابات الرئاسية 2024 أيام 10،11،12 ديسمبر في الداخل وذلك بعد الانتهاء من تصويت المصريين بالخارج أيام 1،2،3 من هذا الشهر. 

و جهزت وزارة التعليم المصرية 8563 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية للجان والمقار، ويحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن، فيما ستكون الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، وسط مشاركة 14 منظمة دولية و62 منظمة محلية، وتعلن النتيجة يوم 18 ديسمبر في حالة حسم الانتخابات من الجولة الأولى.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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