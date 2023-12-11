القس شنودة مرقص: مشاركة الكنيسة في انتخابات الرئاسة دعم للديمقراطية وتعزيز للحقوق الدستورية

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أحمد جودة - القاهرة - قال القس شنودة مرقص، إن مشاركة الكنيسة المصرية في الانتخابات الرئاسية بمثابة دعم للديمقراطية وتعزيز للحقوق الدستورية.

وأضاف مرقص لـ "دوت الخليج" على هامش الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية بلجنة مدرسة عثمان بن عفان بالعمرانية في محافظة الجيزة، أن الانتخابات الرئاسية تعزز الديمقراطية، لذلك تشهد العملية الانتخابية اقبال كبير من قبل المواطنين.

وأشار إلى أن تحرص الكنيسة تحث وتعمل على تشجيع كبار السن والجميع على المشاركة في هذا الحدث الوطني، وتعزيز الوعي بأهمية ممارسة الحقوق الدستورية.

وأكد القس شنودة مرقص، أنه مارس حق الديمقراطية بشكل سلس وكان هناك تعاون كبير من راجل الأمن والمستشارين داخل الجان.

وعن مطالبه من الرئيس القادم، شدد على أن الأولوية القصوى للأمن والاستقرار في البلاد، وحماية حدودها في ظل التحديات الراهنة التي تواجهها مصر والمنطقة بشكل عام، خاصةً الحدود الجنوبية مع قطاع غزة، التي تتطلب اهتمامًا واهتمامًا خاصًا.

وأضاف أن المشاركة الفعالة للكنيسة المصرية في الانتخابات الرئاسية تعكس التزامها بالمساهمة في بناء الديمقراطية في مصر وتعزز مشاركة جميع شرائح المجتمع في صنع قراراتها الوطنية.

الجدير بالذكر أن تعقد الانتخابات الرئاسية 2024 أيام 10،11،12 ديسمبر في الداخل وذلك بعد الانتهاء من تصويت المصريين بالخارج أيام 1،2،3 من هذا الشهر.

جهزت وزارة التعليم المصرية 8563 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية للجان والمقار، ويحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن، فيما ستكون الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، وسط مشاركة 14 منظمة دولية و62 منظمة محلية، وتعلن النتيجة يوم 18 ديسمبر في حالة حسم الانتخابات من الجولة الأولى.

كان بدأ الصمت الانتخابي منذ 8 ديسمبر الماضي، لجميع المرشحين البالغ عددهم 4 هم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر.

جانب من اللقاء

جانب من اللقاء