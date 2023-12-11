نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتخابات الرئاسة 2024.. حضور مكثف لذوي الهمم في اليوم الثاني بلجان حلوان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت مدرسة الشهيد صابر أبو نوب بحي حلوان بالقاهرة، حضور مميز ومكثف لذوي الهمم، للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024.

وشهد اليوم الأول للانتخابات الرئاسية 2024 التي تجرى على أيام 10،11،12 ديسمبر في الداخل، إقبالا كثيفا من المواطنين أمام مقار اللجان في جميع محافظات الجمهورية.

وجهزت وزارة التربية والتعليم 8563 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية تستخدم كمقار للجان، فيما يحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن في الانتخابات التي يشرف عليها القضاء بشكل كامل، حيث يشارك في الإشراف على العملية الانتخابية 15 ألف 5 قاض من مختلف الهيئات القضائية بالدولة، هذا بالإضافة إلى مشاركة 14 منظمة دولية و62 محلية.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية التي ستعلن نتيجتها يوم 18 ديسمبر الجاري، 4 مرشحين هم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر.