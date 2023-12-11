نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عضو بالشيوخ: مشاركة الشباب في الانتخابات الرئاسية تؤكد تملك مصر لقوة شبابية حقيقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت الدكتورة سهير عبدالسلام، عضو مجلس الشيوخ، إن الانتخابات الرئاسية تشهد إقبال كبير من المواطنين مشيرة إلى مشاركة الشباب في تلك الانتخابات بشكل فعال.

أضافت عبدالسلام في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج"، أنه لا يوجد مخالفات أثناء مروره على اللجان الانتخابية مؤكده أن كل مرشح له بعض الوكلاء يحاولون أبرز مميزات مرشحهم وهذا الأمر مقبول.

وناشدت عضو مجلس الشيوخ، المواطنين بالمشاركة الانتخابية من أجل بعث رسالة إلى الجميع أن الشعب المصري هو من يقرر مصيره.

بعد أن أدلى المصريون بالخارج في الأول من الشهر الحالي بأصواتهم يجري التصويت داخل مصر من 10 إلى 12 ديسمبر، على أن تعلن النتائج في 18، مع ضرورة حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة لتجنب إجراء جولة إعادة في أوائل يناير المقبل.

تقام الانتخابات الرئاسية 2024 تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية داخل 8563 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية تم إعدادها للجان والمقار، فيما يحق لنحو 65 مليون مصري فوق سن 18 عاما التصويت من إجمالي عدد السكان البالغ 104 ملايين نسمة، وفقا للهيئة الوطنية للانتخابات.

أما الأشخاص الممنوعين من التصويت، فهم أصحاب الأمراض العقلية والمدانون بأحكام نهائية بجرائم تشمل التهرب الضريبي وإفساد الحياة السياسية، بالإضافة إلى المدانين الذين حكم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.