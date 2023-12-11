نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشاركة واسعة لطلاب جامعة حلوان بمختلف الكليات ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان متابعته اللجنة المشكلة لمتابعة مشاركة منتسبي الجامعة في الإدلاء بأصواتهم في اللجان الانتخابية في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية.

وأكد رئيس الجامعة متابعته لانتظام نقل الطلاب من مقر الجامعة إلى مقار اللجان الانتخابية وفقًا للجدول الزمني المُعد، بالتنسيق مع اللجان الإشرافية المختلفة بالجامعة.

كما أعرب الدكتور قنديل عن سعادته بهذه المشاركة المتميزة التى تُعد رسالة للعالم بأن مصر بلد الحضارة.

ولفت إلى أن اليوم الثاني شهد مشاركة واسعة من طلاب الجامعة في مختلف الكليات، مشيرًا إلى أن الجامعة وفرت كل التسهيلات لطلابها للإدلاء بأصواتهم، وستواصل ذلك في اليوم الثالث، فى تقديم خدماتها لطلابها تيسيرا لهم لتلبية النداء الوطني فى هذا الاستحقاق الدستورى.

كما احتشد طلاب "أسرة من أجل مصر" واتحاد الطلاب، صباح اليوم، لتشجيع زملائهم على المشاركة السياسية والتوجه للإدلاء بأصواتهم، تحت شعار "انزل.. شارك".

ويستمر التصويت حتى الثاني عشر من ديسمبر الجاري من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.