مواطن "يسقط مغشيًا عليه عقب غلق صناديق الاقتراع للاستراحة

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أحمد جودة - القاهرة - سقط مواطن مغشيًا عليه عقب إغلاق صناديق الاقتراع، خلال فتح لجان الانتخابات الرئاسية أمام المواطنين لليوم الثاني على التوالي.

وبدأ فترة الاستراحة المقررة لمدة ساعة، وذلك في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.

وشهدت مدرسة صابر أبو نوب بحي حلوان بالقاهرة، إقبال كثيف من المواطنين، للإدلاء بأصواتهم، وسط تأمين امني مكثف.

الجدير بالذكر، تعقد الانتخابات الرئاسية 2024 أيام 10،11،12 ديسمبر في الداخل وذلك بعد الانتهاء من تصويت المصريين بالخارج أيام 1،2،3 من هذا الشهر.

جهزت وزارة التعليم المصرية 8563 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية للجان والمقار، ويحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن، فيما ستكون الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، وسط مشاركة 14 منظمة دولية و62 منظمة محلية، وتعلن النتيجة يوم 18 ديسمبر في حالة حسم الانتخابات من الجولة الأولى.