حياة كريمة: تغلبنا على مشكلة التكدس أمام اللجان الانتخابية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 11 ديسمبر 2023 04:30 مساءً - استكملت مؤسسة حياة كريمة لليوم الثانى على التوالي مراقبة العملية الانتخابية بتواجد مراقبيها أمام أكثر من 9 آلاف لجنة انتخابية في كافة محافظات الجمهورية بانتشار عدد 11 ألف شاب وشابة متطوعين من مؤسسة حياة كريمة.

وشهد اليوم الأول وبداية اليوم الثانى من الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2024 استمرار انتظام العملية الانتخابية بشكل جيد جدا وبكثافة في مشهد مشرف للانتخابات المصرية مع استمرار متطوعى حياة كريمة في تنظيم وتسهيل حركة الناخبين.

وتم رصد التغلب على مشكلة التكسد والزحام الذى شهدته عدد من اللجان الانتخابية في اليوم الأول من التصويت وذلك رغم تواجد المواطنين بكثافة منذ صباح اليوم الثانى الانتخابى قبل فتح اللجان في التاسعة صباحا كما ظهر في معظم اللجان مشاركة مرتفعة من الشباب والسيدات.

ويشارك في متابعة الانتخابات الرئاسية إجمالي 22 الف و340 متابع ممثلين ل62 منظمة مجتمع مدنى محليا تم تسجيلهم لمراقبة العملية الانتخابية ومن ضمنهم مؤسسة حياة كريمة بعدد 11 ألف متابع.