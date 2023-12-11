الناخبون ينتظرون فتح التصويت بعد الاستراحة أمام مدرستي العميد محمد فوزي والثانوية بنات بالجيزة (صور)

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أحمد جودة - القاهرة - غلق باب التصويت للانتخابات منذ قليل، للاستراحة والتي تصل مدتها إلى ساعة، بحيث تستأنف عملية التصويت داخل لجان الاقتراع مجددًا، في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

وجلس الناخبون من الرجال والنساء، أمام مدرستي العميد محمد فوزي مدبولي والثانوية بنات، بمحافظة الوراق، ينتظرون فتح باب التصويت مجددًا بعد انتهاء فترة الاستراحة، حتى يقومون بالإدلاء بأصواتهم داخل لجان الاقتراع.



الانتخابات الرئاسية 2024

بعد أن أدلى المصريون بالخارج في الأول من الشهر الحالي بأصواتهم يجري التصويت داخل مصر من 10 إلى 12 ديسمبر، على أن تعلن النتائج في 18 ديسمبر، مع ضرورة حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة لتجنب إجراء جولة إعادة في أوائل يناير المقبل.

تقام الانتخابات الرئاسية 2024 تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية داخل 8563 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية تم إعدادها للجان والمقار، فيما يحق لنحو 65 مليون مصري فوق سن 18 عاما التصويت من إجمالي عدد السكان البالغ 104 ملايين نسمة، وفقا للهيئة الوطنية للانتخابات.

أما الأشخاص الممنوعين من التصويت، فهم أصحاب الأمراض العقلية والمدانون بأحكام نهائية بجرائم تشمل التهرب الضريبي وإفساد الحياة السياسية، بالإضافة إلى المدانين الذين حكم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.