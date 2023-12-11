نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اندفاع وتزاحم.. السيدات تتصدر المشهد فى اللجان الانتخابية بدائرة العمرانية والهرم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعكس الانتخابات الأخيرة في دوائر العمرانية والهرم ومحافظة الجيزة زيادة هامة في مشاركة النساء في العملية السياسية، حيث يتصدرن المشهد في اللجان الانتخابية. تشهد هذه الدوائر اندفاع وتزاحمًا للسيدات اللواتي يسعين جاهدات للمشاركة الفاعلة في صنع القرارات السياسية.

تعكس هذه التطورات تحولًا هامًا في الوعي السياسي للنساء وإصرارهم على المشاركة الفعّالة في التنمية المحلية واتخاذ القرارات التي تؤثر في حياتهن وحياة مجتمعهن. يعكف السيدات اللواتي يشاركن في اللجان الانتخابية على تحقيق التغيير والمساهمة في تعزيز الديمقراطية والعدالة في المجتمع.

تشير هذه الظاهرة إلى أهمية مشاركة النساء في الحياة السياسية، حيث يعتبر التنوع والتمثيل الجيد في الحكم أساسًا لاتخاذ قرارات أكثر توازنًا وتعزيز المساواة والعدالة. وبفضل مشاركة النساء الفاعلة في اللجان الانتخابية، يمكن توسيع نطاق التغيير وتعزيز الديمقراطية في مصر.

تشجع هذه التطورات على تعزيز الدور القيادي للنساء وتعزيز مشاركتهن في صنع القرار. ينبغي أن يلقى هذا الاندفاع النسائي القوي دعمًا وتشجيعًا من جميع أفراد المجتمع لتحقيق تقدم مستدام في المجال السياسي والاجتماعي.

وتُعقد الانتخابات الرئاسية 2024 أيام 10،11،12 ديسمبر في الداخل، وذلك بعد الانتهاء من تصويت المصريين بالخارج أيام 1،2،3 من هذا الشهر.

جهّزت وزارة التعليم المصرية 8563 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية للجان والمقار، ويحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن، فيما ستكون الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاضٍ من مختلف الجهات والهيئات القضائية، وسط مشاركة 14 منظمة دولية و62 منظمة محلية، وتُعلم النتيجة يوم 18 ديسمبر في حالة حسم الانتخابات من الجولة الأولى.

كان قد قد بدأ الصمت الانتخابي منذ 8 ديسمبر الماضي، وذلك لجميع المرشحين البالغ عددهم 4؛ هم: الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب الوفد عبدالسند يمامة، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر.

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