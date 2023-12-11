الوطنية للانتخابات تعلن استئناف العمل داخل اللجان الانتخابية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 11 ديسمبر 2023 05:27 مساءً - أعلنت الوطنية للانتخابات, عن انتهاء ساعة الراحة وإستئناف العمل بجميع اللجان علي مستوي الجمهورية للقضاة والقائمين علي العملية الانتخابية.

وكانت قد أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، في بيان لها صادر أن الانتخابات الرئاسية 2024 تجرى في المواعيد المنصوص عليها في قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 3 لسنة 2023 من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 9 مساءً بالتوقيت المحلي، تتخللها ساعة راحة من الساعة الثالثة مساءً حتى الساعة الرابعة مساءً، ولا يجوز تغييرها أو مدها بعد الموعد المحدد.

وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة انتخابات الرئاسة وتنشر في الجريدة الرسمية 18 ديسمبر 2023، وتبدأ انتخابات الإعادة للمصريين فى الخارج أيام 5 و6 و7 يناير، فيما تجرى جولة الإعادة بالداخل أيام 8 و9و10 يناير على أن تنتهى عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بالاقتراع يوم 11 يناير.

ومن المقرر أن تعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها فى الجريدة الرسمية يوم 16 يناير.