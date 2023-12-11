المرشح الرئاسي حازم عمر يتفقد اللجان الانتخابية في الفيوم

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 11 ديسمبر 2023 05:27 مساءً - تفقد المرشح الرئاسي حازم عمر، إحدى لجان الاقتراع بمحافظة الفيوم، ظهر اليوم الإثنين الموافق ثاني أيام عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية، إذ استقبله عدد من المواطنين في لجنة مدرسة اللواء الشهيد أحمد زكي لطيف بمدينة قارون بمدينة الفيوم، إذ تجول داخل إحدى اللجان واطمئن على سير عملية الاقتراع ونسبة الإقبال.

وخلال تفقده للجنة الانتخابات، وجه المرشح الرئاسي حازم عمر، الشكر للقضاة والموظفين القائمين على العملية الانتخابية لما يبذلوه من جهود لتيسير عملية الاقتراع على المواطنين.

إقبال جماهيري غير مسبوق

وأشاد المرشح الرئاسي حازم عمر، بالمشاركة الإيجابية من أهالي محافظة الفيوم، الذين بينوا حرصهم على المشاركة الإيجابية، بتسابقهم للإدلاء بأصواتهم خصوصًا السيدات.

طالب الجميع بالمشاركة

وطالب حازم عمر، أهالي محافظة الفيوم، بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، والحرص على الإدلاء بأصواتهم، واختيار المرشح المناسب للمرحلة الحالية، حتى لا يصابوا بالندم في المستقبل.

إقبال كثيف من المواطنين

وشهد اليوم الثاني من عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية 2024، إقبالًا كبيرًا من أهالي محافظة الفيوم، الذين حرصوا على التواجد أمام اللجان في الصباح الباكر قبل فتح اللجان.

مشاركة فعالة للشباب

واصطف عشرات الشباب والفتيات وطلاب جامعة الفيوم، أمام مختلف اللجان للإدلاء بأصواتهم، ليضربوا مثالًا في المشاركة الإيجابية والفعالة، ومشاركتهم في صنع القرار.

وتضم محافظة الفيوم 323 لجنة انتخابية في 283 مقرًا انتخابيًا، تستقبل الناخبين والناخبات، حيث بلغ عدد من لهم حق التصويت نحو 2 مليون و147 ألف ناخب وناخبة.

يشار إلى إنه يتنافس خلال الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، وهم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي ورمزه النجمة، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامه ورمزه النخلة، والمرشح الرئاسي فريد زهران ورمزه الشمس، والمرشح الرئيسي حازم عمر ورمزه السلم.