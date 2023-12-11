مصطفى مدبولي: يجب مواصلة الجهود لخروج الانتخابات الرئاسية في أفضل صورة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 11 ديسمبر 2023 05:27 مساءً - أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أهمية مواصلة الجهود لتوفير الخدمات المختلفة وتقديم مختلف التيسيرات للمواطنين لأداء حقهم الدستوري في الانتخابات الرئاسية بسهولة ويسر ، حتى تخرج هذه الانتخابات في أفضل صورة.

جاء ذلك خلال رئاسة مدبولي اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة اجتماع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء لمتابعة الإنتخابات الرئاسية، وذلك بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وبمشاركة المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس حيث رحب بهم في مستهل الاجتماع.

الانتخابات الرئاسية

من جهته، قدم مساعد أمين عام مجلس الوزراء لشئون إدارة الأزمات والكوارث اللواء محمد حجازي عرضاً حول الجهود التي تقوم بها الغرفة لمتابعة العملية الانتخابية، ضمن عددٍ من المهام الأخرى التي يتولاها مركز إدارة الأزمات بمجلس الوزراء ؛ بهدف تيسير أي مصاعب أو تذليل أي عقبات تواجه المواطنين لدى أداء حقهم الدستوري وواجبهم الوطني بالمشاركة في التصويت بالانتخابات الرئاسية.