توافد كثيف للناخبين على لجنة المغتربين بمدينة الشروق (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 11 ديسمبر 2023 06:32 مساءً - تشهد لجنة مدرسة طبرى الشروق المتكاملة إقبالا كثيفا بعد انتهاء فترة الراحة، للتصويت بالانتخابات الرئاسية، وامتدت صفوف الناخبين لعشرات الأمتار، حيث تضم لجنة المغتربين.

جدير بالذكر أن سباق الانتخابات الرئاسية انطلق صباح أمس الأحد في كافة محافظات الجمهورية، ويخوض السباق الرئاسي أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري. الانتخابات الرئاسية 2024 (1)

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