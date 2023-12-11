نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استمرار توافد الناخبين على المدرسة القومية بالجيزة (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل إقبال الناخبين على لجان الاقتراع في المدرسة القومية بالجيزة للمشاركة في انتخابات الرئاسة 2024 لليوم الثاني على التوالي، حيث بدأ حضورهم منذ الصباح الباكر، وتمتد فترة التصويت في أيام الأحد والاثنين والثلاثاء من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 9 مساءً.

ويعكس هذا الاقبال المستمر التفاعل الكبير والاهتمام البارز من قبل المواطنين في ممارسة حقوقهم الديمقراطية، ويبرز أهمية المشاركة الفعّالة في عملية الانتخابات لتحقيق تمثيل حقيقي وشفافية في الحكم.

وتُعقد الانتخابات الرئاسية 2024 أيام 10،11،12 ديسمبر في الداخل، وذلك بعد الانتهاء من تصويت المصريين بالخارج أيام 1،2،3 من هذا الشهر.

جهّزت وزارة التعليم المصرية 8563 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية للجان والمقار، ويحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن، فيما ستكون الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاضٍ من مختلف الجهات والهيئات القضائية، وسط مشاركة 14 منظمة دولية و62 منظمة محلية، وتُعلم النتيجة يوم 18 ديسمبر في حالة حسم الانتخابات من الجولة الأولى.

كان قد قد بدأ الصمت الانتخابي منذ 8 ديسمبر الماضي، وذلك لجميع المرشحين البالغ عددهم 4؛ هم: الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب الوفد عبدالسند يمامة، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر.

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