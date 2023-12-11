نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الصحفيين” تنظّم دورة تدريبية فى السلامة المهنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت لجنة التدريب وتطوير المهنة عن تنظيم دورة تدريبية فى السلامة المهنية بالتعاون مع الاتحاد الدولى للصحفيين يومى الأربعاء الموافق 20 ديسمبر، والخميس 21 ديسمبر من الساعة العاشرة إلى الثالثة عصرًا بمركز التدريب فى الدور السابع.

تتضمن الدورة:

• التخطيط للمهمات الصحفية وتقييم المخاطر. • الســـــلامة فى السفر.

• الأمان الرقمى والتعامل الآمن مع مخاطر الإنترنت. • الإسعافات الأولية فى الميدان والمناطق المنكوبة.

• سلامة الصحفيات فى غرف الأخبار والميدان. • سلامة الصحفيين فى أثناء تغطية الكوارث الطبيعية والتغييرات المناخية.

الدورة لـ 16 مشاركًا من الزملاء أعضاء النقابة، والتسجيل بأسبقية الحجز، ويمكن الحجز بالدور السابع بالنقابة أو عبر الرابط التالى: https://forms.gle/KLATMPh6RQBJAoCCA

يقوم بالتدريب:

• نهى لملوم: مدربة بالاتحاد الدولى للصحفيين IFJ ومدربة اتحاد الصحفيين النرويجيين.

• شيرين عبدالعظيم: مدربة بالاتحاد الدولى للصحفيين IFJ ومدربة اتحاد الصحفيين النرويجيين، ونائب رئيس تحرير الأهرام.