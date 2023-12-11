مطران سوهاج للأقباط الكاثوليك: نزول 45% من الناخبين يؤكد تمتعنا بحس وطنى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 11 ديسمبر 2023 07:30 مساءً - علق الأنبا توما حبيب مطران سوهاج للأقباط الكاثوليك على إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات بوصول نسبة المشاركة في التصويت حتى الأن إلى 45 % من قاعدة الناخبين أنه هذا الأمر يؤكد على أن الإنسان المصرى دائما لديه حس وطنى وإحساس بالمسؤلية، ومؤشر بأن المستقبل سيكون أفضل.

وأوضح مطران سوهاج للأقباط الكاثوليك في تصريحات خاصة لليوم السابع أن الكنيسة الكاثوليكية في سوهاج وجهت عبر منشور رعوى دعوة لكل الأباء الكهنة وأبناء الكنيسة والشعب المصرى منذ أمس بأهمية المشاركة في التصويت للانتخابات الرئاسية 2024، وخرج الجميع بحماس.

وذكر أن كل فرد لابد أن يكون له رأى ويعبر عن رأيه مشدداً على أهمية الإيجابية وعدم السلبية، قائلاً "انتخبت اليوم ومعى كتير من الأباء الكهنة والحضور كان كثيراً وهناك حماس كبير لدى المواطنين بأهمية المشاركة، فجميعنا نحب بلادنا ولابد أن يكون لنا دور إيجابى".

وأعلن المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية للهيئة، عن انتظام العمل فى اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية، وإعادة فتح لجان الاقتراع في موعدها المحدد الرابعة عصرًا بعد غلقها لمدة ساعة للراحة، موضحا أن 45%؜ من المقيدين بقاعدة الناخبين أدلوا بأصواتهم بانتخابات الرئاسة.

وعقدت غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار أحمد بندارى، عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع عدد من رؤساء اللجان العامة الذين يمثلون رؤساء المحاكم الابتدائية والمشرفين على اللجان الفرعية، وذلك فى إطار متابعة اليوم الثاني من أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات مجموعة من طرق الاستعلام عن اللجان الانتخابية وذلك عبر موقعها الإلكتروني أو الاتصال بالدليل 140 أو ارسال الرقم القومى فى رساله الى رقم 5151 أو الاتصال به واتباع الخطوات.