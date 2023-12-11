كتلة الحوار: كثافة مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية غير اعتيادية أو مسبوقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 11 ديسمبر 2023 07:30 مساءً -

تابعت غرفه عمليات كتله الحوار؛ الخاصة بمتابعة الانتخابات الرئاسية؛ مجريات العملية الانتخابية لليوم الثاني علي التوالي.

وتؤكد المتابعة الميدانية التي تجريها غرفة متابعة كتلة الحوار؛ وجود كثافة غير اعتيادية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية؛ و بنسب عالية تتجاوز بكثير عن مثيلتها في انتخابات ٢٠١٨.

و اكد الدكتور باسل عادل؛ في مشاركاته الإعلامية أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الجارية؛ قد تتجاوز ٤٨ ٪؜ من قاعده الناخبين طبقا لتوارد بيانات الهيئة الوطنية للانتخابات في اليوم الاول والثاني للتصويت.

واذا تؤكد كتلهدة الحوار تطابق بيانات الهيئة الوطنية للانتخابات مع المشاهدات العينية في اللجان الانتخابيهدة المختلفة؛ فهي تهيب بالسادة المواطنين ضرب مثالا متفردا في نسب المشاركة، فمصرنا الغالية تستحق منا دعمها و الاصرار في التعبير عن ارادتنا في اختيار حاكم مدعوما بكتلهدة متفردة من الأصوات .