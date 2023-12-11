نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مستقبل وطن بالبدرشين: الإقبال بانتخابات الرئاسة في القرى يعطي مؤشرا على ارتفاع الوعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال أحمد صلاح فرج، أمين شؤون المجالس المحلية بحزب مستقبل وطن في البدرشين جنوب محافظة الجيزة، إن الإقبال على المشاركة في انتخابات الرئاسة بمدينة وقرى البدرشين يعطي مؤشرا لزيادة نسبة الوعي السياسي في الريف.

وأضاف فرج في تصريح لـ "دوت الخليج"، أن مشاهد إقبال المواطنين على الانتخابات تعد نتيجة لجهود الحزب وحملاته التوعوية التي قام بها في الفترة الماضية لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة في الاستحقاق الدستوري.

وشهد اليوم الأول للانتخابات الرئاسية 2024 التي تجرى على أيام 10،11،12 ديسمبر في الداخل، إقبالا كثيفا من المواطنين أمام مقار اللجان في جميع محافظات الجمهورية.

وخصصت الجهات المعنية في محافظة الجيزة 26 مركزًا انتخابيًا و41 لجنة فرعية في مركز وقرى البدرشين، لاستقبال 348 ألفًا و808 ناخبًا مقيدًا بالجداول الانتخابية بالمدينة للإدلاء بأصواتهم في السباق الرئاسي.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية التي ستعلن نتيجتها يوم 18 ديسمبر الجاري، 4 مرشحين هم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر.