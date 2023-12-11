نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القومى للمرأة: غرفة العمليات تلقت 239 اتصال خلال اليوم الأول والثاني للانتخابات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر المجلس القومى للمرأة، تقرير لغرفة عمليات المجلس المركزية لمتابعة مشاركة المرأة ولتلقى شكاوى واستفسارات السيدات على الرقم المختصر 15115، وذلك على مدار اليوم الأول وحتى منتصف اليوم الثانى من الانتخابات الرئاسية 2024.

وكشف البيان الرقمى للبلاغات والاتصالات لغرفة العمليات المركزية بالمجلس، عدد الاتصالات والشكاوى التي تم استقبالها من خلال الخط المختصر 15115 خلال اليوم الأول وحتى منتصف اليوم الثاني للانتخابات، حيث وصل إجمالي الاتصالات ( 239 ) اتصال مقسمة إلى 136 شكوى وطلب متعلق بالانتخابات، و

103 استفسار عن دور المجلس والانتخابات بشكل عام

من جانبها أشارت الأستاذه أمل عبد المنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس ، إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمجلس تتابع مشاركة المرأة في الانتخابات والتعرف على العقبات التي تواجهها خلال عملية التصويت، عبر تلقى شكاوى واستفسارات السيدات على الرقم المختصر 15115، ومحاولة حلها.

ويستمر المجلس القومي المرأة التواصل بصورة مباشرة مع غرف العمليات المركزية بكل من الهيئة الوطنية للانتخابات وغرف عمليات المحافظين لحل اى معوقات يرصدها المتابعين على مدار أيام الانتخابات.

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