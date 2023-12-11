نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر على رأسهم النقيب.. وفد من نقابة الإعلاميين يدلي يشارك في الانتخابات الرئاسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية، تجمع وفد من نقابه الإعلاميين برئاسة النقيب طارق سعدة، والإعلامية سهام صالح وكيل أول النقابة.

من جانبه قالت الإعلامية سهام صالح وكيل أول النقابة، إن ما تشهده مصر في هذه الأيام من استحقاق دستوري للانتخابات الرئاسية، هو فخر لنا جميعا كمصريين.

وقال طارق سعدة نقيب الإعلاميين، إن تواجدهم اليوم ومشاركتهم في الانتخابات الرئاسية، هو واجب وطني، ويجب أن يشهد العالم أن المصريون يصنعون قرارهم بأنفسهم وفقًا للدستور.

واختتم نقيب الإعلاميين حديثه بدعوة جميع المصريين للنزول والمشاركة، والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسي،ة والمشاركة في اختيار رئيس جمهورية مصر العربية القادم من 2024 حتي 2030.