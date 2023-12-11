نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إقبال كثيف على لجان الانتخابات الرئاسية بمراكز جنوب الجيزة خلال الفترة المسائية (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت مقرات اللجان بالانتخابات الرئاسية لعام 2024، بمركز ومدينة العياط والبدرشين التابعين لمحافظة الجيزة، توافد عدد كبير من الناخبين، خلال بداية الفترة المسائية في اليوم الثاني من عملية التصويت، للإدلاء بأصواتهم.

كما شهدت عملية التصويت في اليوم الثاني بمحافظة الجيزة، تنظيما أمنيا مكثفا من رجال الشرطة، وانتشار أجهزة المحافظة المختلفة على جميع اللجان الانتخابية.

وتجرى الانتخابات الرئاسية بمحافظة الجيزة، داخل 6 لجان عامة مقسمة إلى 457 مركز انتخابى و754 لجنة فرعية لاستقبال ٦ مليون و٢٣٤ الف و٣١٨ ناخب من مواطنى المحافظة إلى جانب لجان المغتربين لتمكين المواطنين الوافدين من المحافظات الأخرى للإدلاء بأصواتهم بالمناطق الصناعية والتجمعات السكنية بنطاق المحافظة.

ونسقت محافظة الجيزة مع مختلف أجهزة الدولة، لتذليل كافة العقبات فى سبيل تمكين المواطنين من المشاركة بالاستحقاق الانتخابى لخروج العرس الانتخابى بالصورة اللائقة والتى عهدها العالم عن الشعب المصرى.

كما تم تشكيل لجنة عليا لمتابعة الانتخابات وإقامة غرفة عمليات رئيسية لمتابعة الانتخابات بالديوان العام لمحافظة الجيزة، برئاسة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وبمشاركة مسئول عن كل جهة معنية والتى تكون حلقة الوصل بين قيادات المحافظة وغرف العمليات الفرعية بتلك الجهات لسرعة التنسيق ومعالجة الشكاوى الواردة والتعامل الفورى مع حالات الطوارئ طوال فترة عقد الانتخابات.

انتخابات الرئاسة بالجيزة

انتخابات الرئاسة بالجيزة

انتخابات الرئاسة بالجيزة

انتخابات الرئاسة بالجيزة

انتخابات الرئاسة بالجيزة