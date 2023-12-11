حماة الوطن: زيادة نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية تؤكد حالة الاصطفاف الوطني

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أحمد جودة - القاهرة - أكد حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، أن وصول نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات إلى ٤٥% حتى الآن، يكشف حجم وعي المصريين بأهمية الاستحقاق الدستوري.

وأشاد الحزب باستجابة المواطنين لنداء الوطن والمشاركة بإيجابية في الانتخابات الرئاسية، وهو ما يؤكد حالة الاصطفاف بين كل أبناء الشعب المصري، وحرصهم على مستقبل أفضل للبلاد.

وقال الحزب في بيانه: “مشاهد الطوابير أمام صناديق الاقتراع من كل أطياف المجتمع، تؤكد تمسك المصريين بحقهم بالمشاركة من أجل استكمال مسيرة التنمية والبناء، وللحفاظ على المكتسبات التي حققتها الدولة المصرية مؤخرًا”.

وأكد حزب حماة الوطن، أن التوقعات تشير إلى زيادة نسبة المشاركة خلال الساعات المتبقية من اليوم الثاني وكذلك في اليوم الختامي غدًا الثلاثاء.

وجدد الحزب دعوته لجميع المصريين الذين لم يدلوا بأصواتهم لضرورة الخروج والمشاركة في الواجب الوطني، لا سيما وأن الهيئة الوطنية للانتخابات تقوم بدور بارز في تسهيل وصول الجميع لصناديق الاقتراع وممارسة حقهم الانتخابي.

وأكد حماة الوطن، أن كافة قيادات وكوادر وأعضاء الحزب في جميع محافظات الجمهورية يسخرون كافة جهودهم من أجل حث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وتُعقد الانتخابات الرئاسية 2024 أيام 10،11،12 ديسمبر في الداخل، وذلك بعد الانتهاء من تصويت المصريين بالخارج أيام 1،2،3 من هذا الشهر.

جهّزت وزارة التعليم المصرية 8563 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية للجان والمقار، ويحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن، فيما ستكون الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاضٍ من مختلف الجهات والهيئات القضائية، وسط مشاركة 14 منظمة دولية و62 منظمة محلية، وتُعلم النتيجة يوم 18 ديسمبر في حالة حسم الانتخابات من الجولة الأولى.

كان قد قد بدأ الصمت الانتخابي منذ 8 ديسمبر الماضي، وذلك لجميع المرشحين البالغ عددهم 4؛ هم: الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب الوفد عبدالسند يمامة، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر.