نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الإنسانية لا تشترى".. قاضي ينزل من لجنته لمواطنة على كرسي متحرك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت مدرسة المرج الثانوية بنات بحي المرج القديمة في محافظة القاهرة، نزول أحد قضاة اللجان الفرعية داخل المدرسة إلى بوابة الدخول، لمشاركة السيدة الغير قادرة على التحرك لتقاعدها على الكرسي المتحرك.

مما دفع القاضي إلى القدوم إليها رفقه أحد موظفي اللجنة، بالكشف وصندوق الاقتراع من أجل إدلائها بصوتها في العملية الانتخابية الرئاسية 2024.

وبعد أن أدلى المصريون بالخارج في الأول من الشهر الحالي بأصواتهم يجري التصويت داخل مصر من 10 إلى 12 ديسمبر، على أن تعلن النتائج في 18، مع ضرورة حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة لتجنب إجراء جولة إعادة في أوائل يناير المقبل.

تقام الانتخابات الرئاسية 2024 تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية داخل 8563 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية تم إعدادها للجان والمقار، فيما يحق لنحو 65 مليون مصري فوق سن 18 عاما التصويت من إجمالي عدد السكان البالغ 104 ملايين نسمة، وفقا للهيئة الوطنية للانتخابات.

أما الأشخاص الممنوعين من التصويت، فهم أصحاب الأمراض العقلية والمدانون بأحكام نهائية بجرائم تشمل التهرب الضريبي وإفساد الحياة السياسية، بالإضافة إلى المدانين الذين حكم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.

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