نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "في الساعات الأخيرة لليوم الثاني".. استمرار توافد المواطنين على لجان الانتخابات بالمرج في محافظة القاهرة (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قبل ساعات قليلة من غلق أبواب لجان التصويت الانتخابي في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024، يستمر توافد المواطنين الناخبين على لجان مدارس المرج القديمة في محافظة القاهرة، خاصة مدرسة أم المؤمنين الثانوية التجارية، شهدت توافد كثيف منذ بداية اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية الجاريه 2024، وترصد عدسة دوت الخليج من داخل اللجان، صور ترصد سير العملية الإنتخابية داخل المدرسة بشكل رائع وميسر.

تعقد الانتخابات الرئاسية 2024 أيام 10،11،12 ديسمبر في الداخل وذلك بعد الانتهاء من تصويت المصريين بالخارج أيام 1،2،3 من هذا الشهر.

جهزت وزارة التعليم المصرية 8563 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية للجان والمقار، ويحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن، فيما ستكون الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، وسط مشاركة 14 منظمة دولية و62 منظمة محلية، وتعلن النتيجة يوم 18 ديسمبر في حالة حسم الانتخابات من الجولة الأولى.

كان بدأ الصمت الانتخابي منذ 8 ديسمبر الماضي، لجميع المرشحين البالغ عددهم 4 هم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر.

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