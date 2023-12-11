نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس لجنة مدرسة الشهيد عامر عبدالمقصود بالدقي: العملية الانتخابية تسير بشكل جيد والإقبال كبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال المستشار حسن نجم رئيس لجنة مدرسة الشهيد العميد عامر عبدالمقصود الابتدائية المشتركة بالدقي، إن العملية الانتخابية تسير بشكل جيد اليوم، وأيضًا أمس، موضحًا أن 550 قاموا بالتصويت في اليوم الأول.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج"، أنه لا يوجد أي مشاكل ولا مخالفات حدثت حتي الآن، مضيفًا أن الإقبال جيد؛ حيث قام بالتصويت 1036 حتي الآن.

اختتم رئيس لجنة مدرسة الشهيد العميد عامر عبد المقصود الابتدائية المشتركة بالدقي، بأن الإقبال جيد في ثاني يوم من الانتخابات ولكن نتمني الأكثر خلال الساعات القادمة.

تقام الانتخابات الرئاسية 2024 تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية داخل 8563 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية تم إعدادها للجان والمقار، فيما يحق لنحو 65 مليون مصري فوق سن 18 عاما التصويت من إجمالي عدد السكان البالغ 104 ملايين نسمة، وفقا للهيئة الوطنية للانتخابات.

أما الأشخاص الممنوعين من التصويت، فهم أصحاب الأمراض العقلية والمدانون بأحكام نهائية بجرائم تشمل التهرب الضريبي وإفساد الحياة السياسية، بالإضافة إلى المدانين الذين حكم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.

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