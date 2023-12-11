النائبة جيهان زكى بعد إدلائها بصوتها: الانتخابات الرئاسية صفحة مضيئة في تاريخ الاستحقاقات الانتخابية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 11 ديسمبر 2023 08:43 مساءً - ادلت النائبة چيهان زكي، بصوتها في الانتخابات الرئاسية، امام اللجنة الانتخابية بمدرسة الطبري الثانوية بنين بمصر الجديدة.

وأعربت النائبة چيهان زكي عن بالغ سعادتها بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، داعية جموع المصريين إلى التفاعل الإيجابي والتواجد في أرض الميدان والنزول بقوة للتعبير عن رأيهم لبناء الوطن واستكمال خارطة الطريق التي تصبو للتنمية والبناء والتعمير، أملاً في تحقيق ما يليق بحضارة مصر العريقة والضاربة بجذورها في أعماق التاريخ، والتي دائما ما كانت حلقة مؤسسة وتأسيسية في تاريخ تطور البشرية.

وقالت النائبة جيهان زكى، إن الانتخابات الرئاسية 2024 سجلت بلا ادني شك صفحة جديدة مضيئة في تاريخ الاستحقاقات الانتخابية على أرض مصر، الأمر الذي يعد انعكاسا لوعي الشعب المصري بالتحديات والتهديدات التي تواجه الوطن في هذا التوقيت الدقيق الذي تمر به المنطقة العربية.