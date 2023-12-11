حملة “فريد زهران” تشيد بمشاركة نسبة الـ 45% فى الانتخابات حتى الآن وتؤكد: حشدنا بشدة أول يومين

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 11 ديسمبر 2023 08:43 مساءً - علق باسم كامل، مدير الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي فريد زهران، على تصريح المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنه حتى الآن أدلى ما يزيد عن 45% من قاعدة بيانات الناخبين بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، بأنه أمر جيد.

وأوضح “كامل” أن سبب زيادة نسبة المشاركة فى انتخابات الرئاسة الحالية، هو نتيجة الحشد الكبير الذى عملت عليه الحملة الانتخابية للمرشح فريد زهران بكثافة خلال أول يومين فى الانتخابات.

وتابع: هذا بجانب عدول عدد كبير من المقاطعين للانتخابات عن قراراهم بعدم المشاركة ونزولهم بقوة للمشاركة الإيجابية فى هذا الاستحقاق الدستوري.