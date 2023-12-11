أخبار مصرية

حفل جوائز الكاف.. بيرسى تاو أفضل لاعب داخل أفريقيا 2023

0 نشر
0 تبليغ

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 11 ديسمبر 2023 08:48 مساءً - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، "كاف" اليوم، الإثنين، عن فوز الجنوب أفريقى بيرسى تاو لاعب النادي بجائزة أفضل لاعب داخل القارة السمراء وذلك خلال حفل جوائز الكاف للأفضل فى 2023، في حفل كبير بمدينة مراكش المغربية، وجاء فوز نجم الأهلي على حساب شالوليلي لاعب صن داونز وفيستون ماييلي لاعب بيراميدز.

 القناة الناقلة لحفل جوائز الأفضل في إفريقيا

حفل جوائز الأفضل فى أفريقيا 2023 يذاع على قناة اون تايم سبورتس، كما يبث الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الحفل عبر موقع "يوتيوب".


مشاهدة حفل جوائز كاف الأفضل في أفريقيا 2023 

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا