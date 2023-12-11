غلق اللجان الانتخابية بعد انتهاء عمليات التصويت في اليوم الثاني لانتخابات الرئاسة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 11 ديسمبر 2023 09:39 مساءً - أغلقت مقار اللجان الانتخابية، أبوابها قبل قليل، أمام الناخبين، بحلول التاسعة مساء، تماشيا مع القواعد المنظمة لإجراء الانتخابات الرئاسية التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وانتظم سير عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، في كافة لجان الاقتراع على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

الانتخابات الرئاسية 2024

ووقفت الهيئة من خلال تواصلها الدائم والمستمر مع اللجان العامة، ولجان المتابعة واللجان الفرعية إلى وجود إقبال كثيف غير مسبوق من جمهور الناخبين في مختلف المحافظات.

وسارعت الهيئة بالدفع بالعديد من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية الاحتياطيين إلى عدد من اللجان الفرعية؛ وذلك لتسريع وتيرة عملية التصويت والتخفيف من زحام طوابير الناخبين أمام هذه اللجان.

انطلقت عملية تصويت الناخبين المصريين، اليوم الاثنين، في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر في جميع محافظات الجمهورية.

وتفتح اللجان الانتخابية أبوابها لاستقبال الناخبين في تمام الساعة التاسعة صباحًا وسط استعدادات مكثفة من قبل الجهات المختصة والقائمين على العملية الانتخابية.