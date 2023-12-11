حملة فريد زهران: مشاركة المعارضة فى انتخابات الرئاسة سببا فى ارتفاع الإقبال ضمن السباق الانتخابي

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 11 ديسمبر 2023 09:40 مساءً - قال الدكتور محمد سالم المستشار السياسي للمرشح الرئاسي فريد زهران، أن ارتفاع نسب المشاركة بشكل يفوق التوقعات إنما يرجع في الأساس إلى مشاركة مرشح للمعارضة المصرية ضمن السباق الانتخابي.

كما أشار إلى أن مشاركة المرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ومشاركة حزب العدل إلى جانبه كشريك أساسي في الحملة هو ما أضاف للعملية الانتخابية زخمًا نتيجة ما نطرحه من خطاب معارض صادق وحقيقي تجاه الأزمة الاقتصادية وما قدمناه من برنامج حقيقي يمس الأزمة الاقتصادية وحلولها.

واختتم حديثه بأن هناك جهود واضحة على الأرض من قواعد الحزب ونوابه في العديد من المناطق والدوائر لحشد جمهور الحزب المصري الديمقراطي، مما يؤكد أن هناك معدلات جيدة للتصويت لدى مرشحنا في تلك المحافظات، وهو ما يمكن أن يوصف بحصاد أداء الحملة ليس فقط في الشهرين الماضيين وإنما بالتواجد الحقيقي على مدار سنوات تأسيس الحزب.

انتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.