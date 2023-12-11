لاستيعاب الأقبال غير المسبوق.. تمكين الناخبين من الادلاء بأصواتهم حتى آخر ناخب متواجد بجمعية الانتخاب

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 11 ديسمبر 2023 09:40 مساءً - نظرا للأقبال الغير مسبوق من جموع الناخبين على اللجان الانتخابية، تقرر استمرار عمل اللجان الفرعية، وتمكين الناخبين من الادلاء بأصواتهم حتى آخر ناخب متواجد بجمعية الانتخاب.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، انتهاء اليوم الثانى من أيام التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024، وغلق اللجان الفرعية على أن تعاود عملها اعتبارا من التاسعة صباحا، وحتى التاسعة مساء غد الثلاثاء.

وقال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية لمتابعة تصويت المصريين بالداخل، إن الإقبال على اللجان الانتخابية فى اليوم الأول والثانى فاق كل التوقعات حيث بلغت نسبة المشاركة على مدار أمس واليوم نحو 45% من إجمالى عدد الناخبين المقيدين فى قاعدة البيانات.