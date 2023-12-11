مطار العريش يستقبل 3 طائرات مساعده لغزة قادمة من الكويت والإمارات وروسيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 11 ديسمبر 2023 09:40 مساءً - استقبل اليوم مطار العريش بشمال سيناء، 3 طائرات نقلت شحنات مساعدات موجهة لقطاع غزة، وتسلم الهلال الأحمر المصري الشحنات تمهيدا لنقلها علي شاحنات من العريش لمعبر رفح وصولا لقطاع غزة.

وأوضح بيان غرفة عمليات محافظة شمال سيناء لحركة استقبال شحنات المساعدات الجوية، أن الطائرات التي استقبلها المطار طائرة قادمة من الكويت بشحنة 8427 طنا مواد غذائية وإغاثية، وطائرة قادمة من الإمارات بشحنة 35740 طنا مواد غذائية، وطائرة قادمة من روسيا بشحنة 17500 طنا مواد غذائية وإغاثية وطبية.

ووصلت عدد الطائرات التي استقبلها مطار العريش بشمال سيناء خلال الفترة من النصف الأول من أكتوبر الماضي حتى اليوم 299 طائرة نقلت مساعدات لقطاع غزة قادمة دول عربية وأجنبية ومنظمات إغاثية دولية.

وبدأ مطار العريش بشمال سيناء استقبال المساعدات لغزة في 12 أكتوبر الماضي، وأوضحت بيانات غرفة متابعة وصول المساعدات أن عدد الطائرات التي استقبلها المطار وصلت إلى 299 طائرة، نقلت نحو 8000 طن من مواد الإغاثة والأغذية والأدوية والمستلزمات الطبية والخيام والمستشفيات الميدانية وسيارات الإسعاف.

وقال الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، إنه تم استقبال جميع المساعدات بمطار العريش، وقام متطوعون بتفريغ حمولتها وتجهيزها للنقل لمعبر رفح لتصل لقطاع غزة.

والمنظمات الدولية الإغاثية التي وصلت منها طائرات المساعدات وصلت من منظمة الغذاء العالمي، واليونسيف، منظمة الصحة العالمية، الصليب الأحمر، طائرة من منظمة أطباء بلا حدود، اتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة.

والدول التي وصلت منها طائرات نقل مساعدات لغزة وهبطت بمطار العريش هي: الكويت، تركيا، قطر، الإمارات العربية المتحدة، روسيا، الجزائر، الأردن، العراق، إندونيسيا، فرنسا، المغرب، السعودية، باكستان، البحرين، إنجلترا، البرازيل، تونس، فنزويلا، الهند، كينيا، كولومبيا، ماليزيا، اليونان، ليبيا، تركمنستان، بولندا، الدنمارك، سلطنة عمان، الشيشان، بلجيكا.