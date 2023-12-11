نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "على أنغام تسلم الأيادي".. أمين مستقبل وطن يغني أمام لجنة مدرسة المرج الثانوية بالقاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وسط حشود كبيرة من المواطنين الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الجارية 2024، يظهر حزب مستقبل وطن رفقه الأمن مساعدين الكبار من الرجال والنساء وذوي الهمم أثناء دخولهم اللجان.

وتغنى شباب وسيدات حزب مستقبل وطن أمام لجنة مدرسة المرج الثانوية بنات بحي المرج القديمة في محافظة القاهرة، على اغنية تسلم الأيادي الأغنية الوطنية الشهيرة قبل نصف ساعة من غلق باب التصويت في اللجنة.

وجاء ذلك بعد أن أدلى المصريون بالخارج في الأول من الشهر الحالي بأصواتهم يجري التصويت داخل مصر من 10 إلى 12 ديسمبر، على أن تعلن النتائج في 18، مع ضرورة حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة لتجنب إجراء جولة إعادة في أوائل يناير المقبل.

تقام الانتخابات الرئاسية 2024 تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية داخل 8563 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية تم إعدادها للجان والمقار، فيما يحق لنحو 65 مليون مصري فوق سن 18 عاما التصويت من إجمالي عدد السكان البالغ 104 ملايين نسمة، وفقا للهيئة الوطنية للانتخابات.

أما الأشخاص الممنوعين من التصويت، فهم أصحاب الأمراض العقلية والمدانون بأحكام نهائية بجرائم تشمل التهرب الضريبي وإفساد الحياة السياسية، بالإضافة إلى المدانين الذين حكم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.