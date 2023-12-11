كاف: أوسيمين يتوج بجائزة الأفضل فى أفريقيا على حساب صلاح

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 11 ديسمبر 2023 10:38 مساءً - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، "كاف" اليوم، الإثنين، عن فوز النيجيرى فيكتور أوسيمين مهاجم نابولى الإيطالى بجائزة الأفضل في القارة السمراء، وذلك خلال حفل جوائز الكاف للأفضل فى 2023، في حفل كبير بمدينة مراكش المغربية، على حساب محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى وليفربول، والمغربى أشرف حكيمى لاعب باريس سان جيرمان.

مشاهدة حفل جوائز الكاف مباشر

القناة الناقلة لحفل جوائز الأفضل في إفريقيا

حفل جوائز الأفضل فى أفريقيا 2023 يذاع على قناة اون تايم سبورتس، كما يبث الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الحفل عبر موقع "يوتيوب".حفل جوائز الكاف

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" فوز هدف محمود كهربا مهاجم الأهلي بجائزة أجمل هدف في القارة السمراء 2023، بعدما سجل نجم الفريق هدفًا مميزًا ضد الهلال السودانى في مرحلة مجموعات دورى أبطال أفريقيا بالموسم الماضى والذى شهد تتويج الأهلى باللقب.الأهلي أفضل أندية أفريقيا وبيرسى تاو أفضل لاعب بالقارة

حسم النادى الأهلى جائزة أفضل نادى لكرة القدم رجال في قارة أفريقيا لأول مرة بعد غياب 10 سنوات، بعدما تم اختياره اليوم، في حفل جوائز الكاف، كأفضل فريق بالقارة السمراء على حساب منافسيه الوداد البيضاوى المغربى وصن داونز الجنوب أفريقي.

كما تم اختيار الجنوب أفريقى بيرسى تاو مهاجم الأهلى كأفضل لاعب داخل القارة السمراء.

ورفع الأهلي رصيده إلى 6 جوائز كأفضل نادي في أفريقيا وهي الأولى منذ 2013 ليعود إلى الجائزة بعد غياب 10 سنوات، رغم فوزه خلال تلك الفترة بالعديد من الألقاب أبرزها دوري أبطال أفريقيا 2020 و2021 وكذلك الكونفدرالية الأفريقية في 2014.

وجاءت سنوات تتويج الأهلي بالجائزة المرموقة كالتالي..

2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2023

حفل جوائز الكاف 2023

وتستحوذ جائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2023 على الاهتمام الأكبر من جانب محبي كرة القدم، ليس فى أفريقيا فحسب بل فى العالم أيضاً، إذ أعلن كاف الخميس الماضي القائمة النهائية للمرشحين للحصول على الجائزة والمكونة من 3 لاعبين، وهم النجم المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي، والمغربي أشرف حكيمي الظهير الأيمن باريس سان جيرمان الفرنسي، والنيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي الإيطالي.

ويتطلع محمد صلاح للفوز بالجائزة للمرة الثالثة فى مسيرته الرياضية، بعدما حصل عليها عامى 2017 و2018، بينما يحلم كل من حكيمي وأوسيمين، اللذين قادا فريقيهما لحصد لقبي الدوري الفرنسي والإيطالي على الترتيب الموسم الماضي، بالتتويج بالجائزة للمرة الأولى.

ويتم تقديم الجائزة السنوية وفقاً لأداء المرشحين للجائزة في الفترة من نوفمبر 2022 حتى سبتمبر 2023، حسبما أعلن الاتحاد الإفريقي فى وقت سابق.محمد الشناوي ينافس على أفضل حارس

كما يتنافس محمد الشناوي، حارس مرمى منتخب مصر والأهلي مع المغربي ياسين بونو، حارس مرمى إشبيلية الإسباني السابق والهلال السعودي الحالي، مع ، والكاميروني أندريه أونانا، حارس مانشستر يونايتد الإنجليزي، على جائزة أفضل حارس مرمى.أفضل لاعب شاب 2023

وسيتم خلال الحفل كشف النقاب عن الفائزين بعدد آخر من الجوائز الأخرى، التي تشهد حضوراً طاغياً للكرة العربية بقوائم المرشحين لها، حيث يتنافس المغربي عبد الصمد الزلزولي على جائزة أفضل لاعب شاب مع الثنائي السنغالي لامين كامارا وأمارا ضيوف.أفضل مدير فنى في حفل جوائز الكاف 2023

وعلى جائزة أفضل مدير فني بأفريقيا، يتنافس المغربي وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، مع كل من الجزائري عبد الحق بن شيخة، مدرب اتحاد الجزائر السابق وسيمبا التنزاني الحالي، والسنغالي أليو سيسيه، المدير الفني لمنتخب بلاده.أفضل منتخب في حفل جوائز الكاف 2023

كما يأتي منتخب المغرب على رأس قائمة المرشحين للحصول على جائزة أفضل منتخب أفريقي للرجال، التي ضمت أيضاً منتخبي السنغال وغامبيا، كما يوجد المنتخب المغربي أيضاً ضمن المرشحين لجائزة أفضل منتخب للسيدات، مع منتخبي نيجيريا وجنوب أفريقيا.كهربا وصابر وكريستو ينافسون على أفضل هدف

ويعلن كاف خلال الحفل أيضاً عن صاحب جائزة أفضل هدف في أفريقيا لعام 2023، حيث يتنافس عليها هدف المصري محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلي المصري في الهلال السوداني، ومحمود صابر، لاعب منتخب مصر الأولمبي في منتخب المغرب، ومحمد الضاوي كريستو، لاعب منتخب تونس للشباب في شباك زامبيا، وأليكس نجونجا وباتريك موامبا لاعبا مازيمبي الكونغولي الديمقراطي في مرمى ريال باماكو المالي، ودانجغو واتارا، لاعب منتخب بوركينا فاسو في مرمى إيسواتيني.

وضمت قائمة المرشحين للجائزة أيضاً هدف خالد بوسليو لاعب اتحاد الجزائر في مرمى الجيش الملكي المغربي، وجينيفر أووسوا، لاعبة أمبيم داركوا الغاني في سبورتنغ كازالانكا، وساول كوكو لاعب منتخب غينيا الاستوائية في بوتسوانا، وتيبوهو موكوينا لاعب صن داونز في مرمى الأهلي، وثولاكيلي تيبوجو لاعبة صن داونز في سبورتنغ كازابلانكا.جوائز السيدات

جاءت المغربية خديجة الرميشي، على رأس قائمة المرشحات للحصول على جائزة أفضل حارس مرمى، مع النيجيرية تشياماكا نادوزي، والجنوب أفريقية أنديلي دلاميني.

وتوجد النيجيرية أسيسات أوشوالا، والجنوب أفريقية ثيمبي كجاتلانا، والزامبية باربرا باندا، بقائمة المرشحات للحصول على جائزة أفضل لاعبة أفريقية، بينما انحصرت المنافسة على جائزة أفضل لاعبة داخل أفريقيا بين كل من المغربية فاطيما تاغنانت، والجنوب أفريقية ليوبوهانغ راماليبي، والبوتسوانية ريفيلوي ثولاكيلي على جائزة أفضل لاعبة داخل أفريقيا.

بينما جائزة أفضل نادٍ للسيدات، فضمت قائمة مرشحيه كلاً من: الجيش الملكي وسبورتنج كازابلانكا المغربيين، وصن داونز.

بينما ضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدير فني لفرق السيدات، كلاً من الفرنسي رينالد بيدروس، مدرب منتخب المغرب، والجنوب أفريقي جيري تشابالالا ومواطنته ديزيري إيليس.

فيما توجدت المغربية نسرين الشاد بقائمة المرشحات لجائزة أفضل لاعبة شابة مع الغانية كومفورت يبواه، والنيجيرية ديبوراه أبيودون.