حملة فريد زهران تجدد الإشادة بالحياد الإعلامى والأمني وتؤكد إبلاغها الوطنية للانتخابات بملاحظاتها

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 12:32 صباحاً -

جددت غرفة عمليات حملة المرشح الرئاسى فريد زهران، إشادتها بالتغطية الإعلامية وحياد الأجهزة الأمنية خلال الانتخابات الرئاسية.

وقالت الحملة فى بيان: استمر تصويت العديد من المواطنين المصريين لصالح المرشح فريد زهران في مختلف مراكز الاقتراع في كافة المحافظات، وذلك طبقا لما تلقته الحملة من صور وفيديوهات توثق عملية التصويت، وعمل غرف العمليات الفرعية وعمليات حشد وتحفيز المواطنين على التصويت. وقد لاحظنا اليوم زيادة معدلات التصويت بوجه عام والتصويت لصالح مرشحنا بشكل خاص".

وناشدت حملة المرشح الرئاسى فريد زهران المواطنين المصريين الاستمرار في الإقبال على التصويت باعتباره واجبًا وحقًا دستوريًا أساسيًا للمواطن.

وقالت الحملة إنها رصدت اليوم الإثنين مزيدا من المخالفات والخروقات في عدد من اللجان في مختلف المحافظات، وعلى سبيل المثال: الزحام الشديد في لجان المغتربين وذلك لسببين الأول هو قلة عدد اللجان والثاني سهولة الحشد الموجه للعمال والموظفين. وأيضا تجمهر أعداد كبيرة من بعض أحزاب الموالاة في الكثير من مراكز الاقتراع والاشتباك والتزاحم مع مؤيدي بعض المرشحين، ولاحظنا أيضا غياب أوراق التصويت بطريقة برايل المخصصة لتصويت الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في بعض اللجان، ولاحظ مندوبينا كثيرا وجود وقائع شراء أصوات ورشاوى مادية وعينية من قبل بعض الأشخاص وهو يعكس خرقا واضحا للقوانين يستوجب المساءلة القانونية.

واشارت الحملة إلى أنها تقدمت ببلاغات للهيئة الوطنية للانتخابات بكافة الملاحظات التي استطاعت توثيقها، لافتة إلى أنها ستعلن عن تقارير متابعتها لسير العملية الانتخابية بشكل مستمر بنهاية كل يوم.