نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنسانية قاض.. مستشار يخرج من اللجنة لسيدة قعيدة وينصب مركزا انتخابيا "مخصوص ع السلم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خرج المستشار مصطفى قنطوش المشرف على لجنة حي العجمي الانتخابية خارج اللجنة لمساعدة سيدة مسنة للإدلاء بصوتها.

وقام المستشار بإحضار الدفاتر الخاصة بالتصويت والحبر الفسفوري وبطاقة اقتراع، لسيدة مسنة قعيدة لم تتمكن من الدخول للجنة المنعقدة بقاعة اجتماعات حي العجمي، وقامت السيدة بالتصويت، ووضع المستشار البطاقة بيده في صندوق الانتخابات.

يذكر أن إجمالي عدد الناخبين في الإسكندرية يبلغ 4 ملايين و300 ألف ناخب، تضم المحافظة 18 لجنة عامة مقسمة على 9 أحياء ومركز ومدينة برج العرب، وعدد المراكز الانتخابية تبلغ 351 مركز/ مقر انتخابي يتضمن 35 مركز للوافدين، وتبلغ عدد اللجان الفرعية 533 لجنة تتضمن 36 لجنة للوافدين.