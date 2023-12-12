نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غرفة عمليات نقابة الصحفيين لمتابعة الانتخابات الرئاسية تؤكد تلقّي 10 شكاوى في اليوم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت غرفة عمليات نقابة الصحفيين لمتابعة الانتخابات الرئاسية، التي ضمت في عضويتها اليوم هشام يونس وحسين الزناتي وكيلا النقابة، تلقّيها 10 شكاوى تركزت في منع التصوير داخل اللجان وأحيانا خارجها أيضا في 8 شكاوى إضافة لشكوى عن اعتداء مواطنة على صحفية، في لجنة بالدقي وشكوى لصحفي بسبب عدم وجود سواتر أثناء الإدلاء بصوته في مدينة قها بالقليوبية.

وأكدت الغرفة إبلاغ خالد البلشي نقيب الصحفيين أولًا بأول؛ حيث تواصل مع الأجهزة المعنية لحل مشكلة احتجاز أو سحب البطاقات من الصحفيين، كما تم رفع اعتراض الزملاء على تحديد 5 مدارس فقط في كل محافظة للتصوير إلى الأجهزة المعنية برصد الملاحظات على الانتخابات الرئاسية.

وقد جاء بيان ما تلقته اللجنة كما يلي:

1- تلقت الغرفة شكوى من زميل لمنعه من التغطية والمتابعة في لجان عديدة وبسبب تحديد ٥ لجان فقط للتغطية الصحفية في الإسكندرية وهي لجان:

- قسم شرطة الجمرك

- المنشية الإعدادية والأنفوشي

- لجان مدارس طلائع العجمي

-عباس حلمي بقسم شرطة الدخيلة

- لجان قسم شرطة مينا البصل.

2- تلقت الغرفة شكوى من زميل حول منع التصوير داخل لجان مدرسة مجمع متولي الشعراوي ومدرسة أحمد يحيى ومدرسة عمار بن ياسر ومدرسة أحمد إبراهيم عبد الرحيم الابتدائية بشبرا الخيمة.

3- تلقت الغرفة شكوى من زميلة في لجنة مدرسة النصر للغات بالنزهة وتحمل تصريح اللجنة العليا للانتخابات وتم احتجازها نصف ساعة وسحب الموبايل ومسح الصور من على الموبايل.

4- تلقت الغرفة شكوى من زميلة بسبب رفض رئيس اللجنة التصوير داخل لجنة مدرسة منشية جبريل المعادي.

5- تلقت الغرفة شكوى من زميل بسبب قيام القاضي بطرده من اللجنة ومنعه من التصوير داخل لجنة القاهرة الجديدة بمركز شرطة التجمع الأول اللجنة الفرعية رقم 19.

6- تلقت اللجنة شكوى من زميلة (غير مقيدة بالنقابة) ومعها تصريح تغطية وتوجهت للجنة مدرسة جمال عبدالناصر الثانوية بالدقي تم الاعتداء عليها من مواطنة أمام اللجنة وقام الضابط بأخد بطاقة الرقم القومي وتم حل المشكلة وإعادة البطاقة الشخصية بعد تواصل السيد نقيب الصحفيين مع الأجهزة المختصة.

7- تلقت اللجنة شكوى من زميل تم منعه من دخول لجنة المدرسة البريطانية بمدينة الرحاب، ومن التصوير حتى من خارج اللجنة وتم سحب البطاقة والموبايل لمدة نصف ساعة وبعد تدخل الجريدة استعاد البطاقة.

8- تلقت الغرفة شكوى من زميل مراسل بجنوب سيناء حيث أفاد بمنعه من التصوير داخل لجان رقم 4 ولجنة رقم 3 بمدرسة جيل أكتوبر الإبتدائية بمدينة شرم الشيخ وذلك في تمام الساعة الثانية وربع ظهرا.

9- تلقت الغرفة شكوى من زميل بسبب منعه من التصوير خارج لجنة معهد ناصر بشبرا وتم مسح الصور من قبل الأمن بالرغم من حصوله على تصريح الهيئة العليا للانتخابات.

10- تلقت الغرفة شكوى من زميل حيث اشتكى كناخب أنه لا توجد سواتر داخل اللجنة ويضطر الناخب للاختيار بشكل معلن أمام الموظفين

وهذا يخل بمبدأ سرية الاقتراع وذلك في لجنة 4 مدرسة قها الثانوية بمدينة قها.

وأكدت غرفة عمليات نقابة الصحفيين، استكمال عملها غدًا الثلاثاء فى ثالث أيام الانتخابات الرئاسية لمتابعة، وتسهيل أداء الزملاء الصحفيين لمهام عملهم فى تغطية الانتخابات، وتلقى أى شكاوى تتعلق بإعاقة تأديتهم لمهامهم المهنية.

وتتلقى الغرفة اتصالات الزملاء على أرقام النقيب، وأعضاء المجلس، وكذلك تخصيص رقمي: (01005741555) - (01280992299).

وأهابت النقابة بالزملاء تغطية عملية التصويت بمهنية وحيادية، وعدم الانحياز خلال التغطية لأى من المرشحين، كما تهيب بالجهات التنفيذية تسهيل عمل الزملاء خلال تأدية عملهم داخل اللجان، وفى محيطها.