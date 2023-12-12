نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لجنة حي العجمي تتصدر الإقبال بالإسكندرية.. رئيسة الحي: جميع أجهزتنا في خدمة الناخبين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنهت اللجان الفرعية لليوم الثاني على التوالي بمحافظة الإسكندرية، عملها الانتخابي في مارثون الانتخابات الرئاسية، بتصدر لجنة حي العجمي لتصبح ضمن اللجان الأعلى تصويتا بعروس البحر المتوسط.

وقالت هدي أبوكليلة رئيس حي العجمي، إنها جهزت مقار لجنه الوافدين في حي العجمي بكافة وسائل الراحه للناخبين وجهزت مقاعد لهم تصل لـ١٠٠ مقعد بالإضافة إلى العمل على مساعده كبار السن من خلال موظفي الحي.

وتابعت أبوكليلة في تصريح خاص لـ "دوت الخليج"، أنها نسقت عملية تنظيم الدخول مع الأجهزة الأمنية، كما جرى تجهيز أمام اللجان المختلفة بمعرفة الحي وبالتعاون مع اللجنه العليا للانتخابات والأجهزة المختلفة وتحت إشراف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لافته أن كل هذا والعمل في الحي لم يتوقف، مع استمرار شن الحملات على مستغلي أيام الانتخابات لمجابهة البناء المخالف، والتصدي لكل من تسول له نفسه بالخروج عن القانون، وجميع أجهزتنا في خدمة الناخبين.