نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجامع الأزهر يعلن فتح باب المشاركة في إقامة شعائر شهر رمضان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجامع الأزهر الشريف، عن فتح باب المشاركة في إقامة الشعائر الدينية لشهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٥ه، وذلك بهدف إتاحة الفرصة للمتميزين من العاملين بالأزهر الشريف، للمشاركة في الشعائر والمقارئ التي تعقد بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث الإسلامية، بما يتناسب ومكانة الجامع الأزهر، باعتباره أحد أهم المعالم الدينية في العالم الإسلامي، ومركزا بارزا في نشر الثقافة الإسلامية، وذلك وفقا لتوجيهات الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر.

وتتضمن الشعائر الدينية التي تقام في الجامع الأزهر خلال شهر رمضان، صلاة التراويح والقيام خلال الشهر الفضيل، والمقارئ طوال أيامه، وصلاة التهجد في العشر الأواخر، وتقام هذه الشعائر تحت إشراف الإدارة العامة للجامع الأزهر.

وسوف يتم اختيار المشاركين وفقا للشروط التالية:

- أن يكون المتقدم من العاملين بالأزهر الشريف.

- إجادة القراءات العشر أو بعضها، بما لا يقل عن ثلاث روايات.

- حُسن الصوت والآداء.

- حُسن المظهر بما يتناسب ومكانة الجامع الأزهر.

- اجتياز الاختبارات والمقابلات. الشخصية المُعدة لذلك.

- مدة التقديم عشرة أيام.

وعلى الراغبين في المشاركة ممن تنطبق عليهم الشروط، التقدم عبر الرابط التالي:

https://service.azhar.eg/services/form/274

يأتي هذا برعاية من الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر، وباعتماد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وبإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، ود. هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر، ود. أحمد همام مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر الشريف.