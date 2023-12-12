نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 في السوق المصري استقرارًا مع بداية التعاملات الصباحية.

وذلك بعد أن شهد يوم الاثنين تباينًا في سعر الذهب بين الصعود والهبوط على مدار اليوم، ولكنه عاود إلى الاستقرار مرة أخرى.

أسعار الذهب اليوم 12 ديسمبر 2023

بلغ سعر عيار الذهب 21 وهو الأكثر استخدامًا في مصر صباح اليوم الثلاثاء 2790 جنيهًا للبيع، في المقابل 2780 جنيهًا للشراء

كما أصبح سعر عيار 18 وفقًا لمحلات الصاغة اليوم 2391.5 جنيهًا للبيع، مقابل 2382.75 جنيهًا للشراء

وفيما يلي أسعار الذهب لليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 وفقًا لأسعار البيع والشراء في محلات الصاغة المصرية

العيار سعر الشراء سعر البيع جرام عيار ٢٤ 3177.25 3188.5 -11.5 هبوط جرام عيار ٢٢ 2912.5 2922.75 -10.5 هبوط جرام عيار ٢١ 2780 2790 -10 هبوط جرام عيار ١٨ 2382.75 2391.5 - 8.5 هبوط جرام عيار ١٤ 1853.25 1860 -6.75 هبوط جرام عيار ١٢ 1588.5 1594.25 -5.75 هبوط جرام عيار 9 1191.5 1195.75 -4.25 هبوط الاونصة 1987 $ 1988 $ 2 صعود



سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم

أما عن سعر الجنيه الذهب عيار 21، والذي يزن 8 جرامات، فقد بلغ صباح اليوم الثلاثاء 22320 جنيهًا في حالة البيع، مقابل 22240 جنيهًا للشراء

سعر الجنيه الدهب سعر الشراء سعر البيع 22240 22320 -80 هبوط

تأثر أسعار الذهب بالتضخم الأمريكي

تترقب أسواق الذهب صدور بيانات مؤشر التضخم الأمريكي يوم الثلاثاء، والتي سيكون لها تأثير كبير على قرار الفيدرالي الأمريكي لتحديد مصير أسعار السعار الفائدة يومي 12 و13 ديسمبر الجاري، ومن ثم ستتعرض الأسواق العالمية والمحلية لحالة من التقلبات السعرية وعدم الاستقرار.

كما كشفت بيانات التوظيف الرئيسية في الولايات المتحدة الأمريكية عن إضافة 199 ألف وظيفة، كما توقفت نسبة البطالة عند 3.7% هبوطًا من 3.9% فيما ارتفع متوسط الأجور السنوي 4%.

وتعد بيانات التوظيف أحد أهم المؤشرات لتراجع التضخم، ما يعزز مساعي الفيدرالي الأمريكي في الاستمرار في سياسته النقدية المتشددة، والوصول بمعدل التضخم إلى 2 %.