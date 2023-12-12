نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إقبال كبير من المواطنين في اليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية في إمبابة 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد مدرسة تبوك بإمبابة إقبال كثيف من قبل المواطنين خلال اليوم الثالث من الانتخابات لعام 2024، ويعكس هذا الإقبال التفاعل الفاعل والارتياح الملحوظ لدى الناخبين، كما يُظهر حجم الاهتمام والحماس الذي يولوه المواطنون للمشاركة الفعالة في العملية الانتخابية، مما يبرز الوعي المدني الذي يسهم في تعزيز قيم الديمقراطية.

ويُظهر الناخبين حرصهم البارز على الإدلاء بأصواتهم تعبيرًا عن رغبتهم في المساهمة الفعّالة في صياغة المستقبل السياسي للمجتمع، وهو مؤشر إيجابي على نضوج العملية الديمقراطية في تلك الجهة.

وتعتبر المشاركة في العملية الانتخابية عام 2024 أمرًا ذا أهمية بالغة، حيث تشكل فرصة للمواطنين لتعبير عن آرائهم واختيار القادة الذين يمثلون مصالحهم.

وتعزز المشاركة الفعّالة في الانتخابات الديمقراطية الشفافية ويسهم في بناء مجتمع قوي ومتماسك، كما أنها وسيلة حيوية لتحقيق التغيير وتعزيز الإصلاح في السياسات والبرامج الحكومية.

وتم إجراء التصويت في الخارج في الأول من ديسمبر، ويستمر التصويت داخل مصر من 10 إلى 12 ديسمبر، ومن المتوقع إعلان النتائج في 18 ديسمبر، ويجب على أحد المرشحين الحصول على الأغلبية المطلقة لتجنب جولة إعادة في يناير المقبل.

وتجري الآن انتخابات الرئاسة لعام 2024 في مصر بإشراف قضائي شامل، حيث يشارك 15 ألف قاضٍ من مختلف الجهات والهيئات القضائية داخل 8563 مدرسة في جميع محافظات البلاد، وتم تجهيز هذه المدارس لتكون مراكز اقتراع مجهزة باللجان والمقرات اللازمة، ويتاح لنحو 65 مليون مصري فوق سن 18 عامًا التصويت، وذلك من بين إجمالي عدد السكان البالغ 104 مليون نسمة، وفقًا لمعلومات الهيئة الوطنية للانتخابات.

أما الأفراد الممنوعون من التصويت يشملون الذين يعانون من أمراض عقلية، وكذلك الذين أدينوا بشكل نهائي بجرائم مثل التهرب الضريبي وإفساد الحياة السياسية، وبالإضافة إلى ذلك، يشمل ذلك أيضًا المدانين الذين فُرضت عليهم عقوبات سالبة للحرية، حيث يتم اعتبارهم غير مؤهلين للمشاركة في عملية التصويت.

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