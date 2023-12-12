نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بداية إيجابية لآخر أيام انتخابات الرئاسة المصرية 2024.. ارتفاع ملحوظ في نسبة المشاركة الانتخابية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يوافق اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر آخر أيام انتخابات الرئاسة المصرية 2024، وقد تم فتح اللجان الانتخابية في موعدها المحدد وهو تمام الساعة التاسعة صباحًا، ومنذ الصباح الباكر شهدت مختلف اللجان إقبالًا متزايدًا من قبل المواطنين حرصًا منهم على النهوض في آخر الأيام الانتخابيه والمشاركة في الإدلاء بصوتهم، وشهدت مختلف مراكز الاقتراع في منطقة إمبابة احتشادًا كثيفًا أمام اللجان، وقد تم ترتيبهم في شكل صفوف من قبل رجال الشرطة منعًا لأي ازدحام قد يعرقل العملية الانتخابية.

ومن الجدير بالذكر، انطلقت انتخابات الرئاسة المصرية 2024 يوم الأحد الماضي الموافق 10 ديسمبر، جاء ذلك عقب إدلاء المصريون بالخارج بأصواتهم في الأول والثاني والثالث من شهر ديسمبر.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النتائج في يوم 18 من الشهر الجاري، وذلك في حال حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة لتجنب إجراء جولة إعادة في أوائل يناير المقبل.

وفي هذا السياق، تقام الانتخابات الرئاسية 2024 تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية داخل 8563 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية تم إعدادها للجان والمقار، فيما يحق لنحو 65 مليون مصري فوق سن 18 عاما التصويت من إجمالي عدد السكان البالغ 104 ملايين نسمة، وفقا للهيئة الوطنية للانتخابات.