توافد المواطنين على لجان الانتخابات بأحياء وسط القاهرة في آخر أيام الانتخابات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 10:32 صباحاً - توافد المواطنون على اللجان والمقار الانتخابية بأحياء السيدة زينب والدرب الأحمر والمنيرة وعابدين، في اليوم الثالث والأخير من الانتخابات الرئاسية 2024؛ للإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الدستوري.

وفتحت اللجان أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحا؛ لاستقبال الناخبين الذين حرصوا على التواجد قبل موعد بدء التصويت.

وكانت اللجان قد شهدت أمس /الاثنين/ ثاني أيام التصويت تواجدا كبيرا للمواطنين ولاسيما من كبار السن للمشاركة، حيث أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أمس، أن نسبة التصويت تجاوزت ال45% من أعداد المواطنين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين، لافتة إلى نفاد بطاقات التصويت بعدد من اللجان الانتخابية جراء كثافة الناخبين، وهو ما اضطر الهيئة إلى تدعيمها بالمزيد من البطاقات.

ومن المقرر في ختام اليوم أن تبدأ لجان الاقتراع الفرعية في إجراء عمليات فرز بطاقات التصويت، في حين ستقوم اللجان المستمرة في العمل، بإجراء حصر بأعداد وأسماء كل من تواجدوا قبل الساعة التاسعة مساء في جمعية الانتخاب (نطاق المقر الانتخابي) بكل لجنة؛ لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم جميعا، ثم البدء بأعمال الفرز عقب انتهاء التصويت بها.

وستقوم كل لجنة فرعية بإعلان الحصر العددي في ختام أعمال فرز أصوات الناخبين على مدى الأيام الثلاثة للاقتراع، وإبلاغها للجنة العامة التي تتبعها، والتي ستقوم بدورها بحصر وجمع نتائج اللجان الفرعية التابعة لها، وإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بها.

وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية، تُجرى الانتخابات على مدار ثلاثة أيام هي الأحد، والاثنين، والثلاثاء (10 و11 و12) ديسمبر الجاري، وتعمل اللجان الانتخابية داخل جمهورية مصر العربية اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين رئاسيين، هم كل من: عبد الفتاح السيسي، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.